Feyenoord laat reservespits Danilo al na één seizoen naar Rangers FC gaan

Feyenoord ziet Danilo al na één seizoen vertrekken. De 24-jarige Braziliaanse spits verkiest een avontuur bij de Schotse topclub Rangers FC boven een tweede jaar bij Feyenoord.

Voor Danilo betekent het dat zijn periode bij Feyenoord slechts beperkt blijft tot één seizoen. De spits kwam in de zomer vorig jaar transfervrij over van Ajax. Hij begon in Rotterdam als basisspeler, maar raakte na de winterstop zijn plek kwijt aan Santiago Giménez.

Toch was Danilo voor trainer Arne Slot vorig seizoen een belangrijke schakel. Hij was de enige speler die alle Eredivisie-wedstrijden in actie kwam voor de landskampioen. Danilo was in 20 van de 34 duels invaller en kwam tot tien doelpunten. Zijn contract in De Kuip zou in 2026 aflopen.