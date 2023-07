Feyenoord kaapt deal van Antwerp en herenigt Stengs met Slot

Feyenoord heeft de overgang van Calvin Stengs woensdag afgerond. De aanvaller van OGC Nice leek lange tijd op weg naar Royal Antwerp, maar kiest toch voor een avontuur in De Kuip. Daar wordt hij herenigd met trainer Arne Slot.

Stengs werkte tussen 2017 en 2021 al met Slot samen bij de hoofdmacht van AZ. Hij speelde in totaal 113 wedstrijden voor de Alkmaarders en verliet de club in de zomer van 2021 voor zo'n 15 miljoen euro voor OGC Nice.

In Zuid-Frankrijk slaagde Stengs er niet in over langere tijd een vaste basisplaats te veroveren. Afgelopen seizoen was hij wel een vaste waarde bij Antwerp, dat landskampioen werd en de beker veroverde.