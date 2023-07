Kylian Mbappé schitterde seizoenenlang voor Paris Saint-Germain, maar is nu opeens een paria in Parijs. PSG eist een contractverlenging, maar de steraanvaller weigert. Rijke (top)clubs willen toeslaan met honderden miljoenen euro's. Wat speelt er allemaal?

Vanaf zijn entree in 2017 heeft Mbappé de achterban van PSG versteld laten staan met fenomenale acties en schitterende doelpunten. Met 212 goals in 260 wedstrijden is hij uitgegroeid tot clubtopscorer aller tijden. De vorige recordhouder, Edinson Cavani, maakte 200 treffers in 301 duels.

Mbappé geldt al jaren als dé sterspeler bij PSG. Neymar en Lionel Messi zijn ook grote namen in de recente clubgeschiedenis, maar tikten niet altijd het gewenste niveau aan. Mbappé hielp het team vaak over het dode punt heen. Mede dankzij de Fransman werd PSG vijf keer kampioen in de laatste zes seizoenen.

Alleen is de felbegeerde winst van de Champions League uitgebleven. De Qatarese eigenaren pompten miljarden euro's in PSG, maar de club sleepte 'de cup met de grote oren' tot frustratie van Mbappé nooit in de wacht. In 2020 waren de Parijzenaars dicht bij de eindzege, maar Bayern München was in de finale met 1-0 te sterk.

Mbappé zette begin juni in gesprek met France Football de verhoudingen op scherp. "Ik weet niet wat PSG ontbeert om de Champions League te winnen. Dat is niet een vraag om aan mij te stellen. Je moet met de mensen praten die de selectie samenstellen en de club leiden. Ik doe gewoon mijn werk zo goed als ik kan."

De jongenskamer van Kylian Mbappé hing vol posters van Real Madrid-legende Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter

Mbappé en Real flirten over en weer

De uitspraken van Mbappé zorgden voor hernieuwde speculaties over de toekomst van de gewilde aanvaller. Real Madrid flirt iedere transferzomer met de wereldkampioen van 2018. Twee dagen na het kritische interview van Mbappé gooide Real-voorzitter Florentino Pérez olie op het vuur. "Of ik Mbappé ga halen? Ja, maar dit jaar nog niet."

Mbappé zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real zijn droomclub is. Na zijn laatste contractverlenging in mei 2022 herhaalde hij zijn standpunt tegen de BBC. "Of mijn Real-droom nu voorbij is? Nooit. Ik had de president van Real al ingelicht over mijn besluit te verlengen bij PSG. Ik heb veel respect voor hem en Real. Ik vond het belangrijk het hem persoonlijk te vertellen. We hebben een goede verstandhouding."

Mbappé en PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi poseerden trots met een shirt met '2025' als rugnummer. Pas later werd bekend dat de speler voor slechts twee jaar had bijgetekend. Hij had zelf de optie om zijn contract met nog een jaar te verlengen. In juni gaf Mbappé aan de optie niet te lichten, wat leidde tot verbazing en woede bij PSG en de fans.

Al Khelaifi reageerde verbolgen. "Ik was geschokt toen ik hoorde dat hij niet wilde bijtekenen", zei de preses tegen Le Parisien. "Kylian is een fantastische jongen, een gentleman. Dat verandert als hij hier gratis de deur uit loopt. Als hij geen nieuw contract tekent, kan hij gaan. Dat is voor iedere speler zo. Niemand is groter dan de club, ook ik niet."

Nasser Al Khelaifi en Kylian Mbappé in betere tijden. Foto: Getty Images

De opties voor Mbappé

Sinds zijn verbanning bij PSG wordt Mbappé aan tal van clubs gelinkt. Het Saoedische Al Hilal zou een recordbedrag van 300 miljoen euro hebben geboden om zijn komst mogelijk te maken. De aanvaller zou komend jaar, inclusief commerciële deals, 700 miljoen euro kunnen verdienen in de zandbak.

Volgens de eerste geluiden heeft Mbappé weinig trek om in deze fase van zijn carrière het topvoetbal te verlaten. Real blijft de voornaamste optie. Volgens PSG heeft Mbappé allang een mondeling akkoord met 'De Koninklijke' en is dat de reden waarom hij een contractverlenging weigert.

FC Barcelona zou inmiddels contact hebben gehad met de entourage van Mbappé, terwijl ook de Premier League als volgende bestemming wordt genoemd. Manchester United, Newcastle United, Chelsea: bijna iedere Engelse club met veel geld zou werk maken van de dribbelaar.

De hoofdrolspeler zelf blijft ogenschijnlijk onbewogen in deze gespannen situatie. Mbappé houdt bij het trainingscentrum in Parijs zijn conditie op peil en maakt continu grappen met de andere PSG-spelers die buiten de boot vallen, onder wie Georginio Wijnaldum. Als Mbappé tijdens het handtekeningen uitdelen gevraagd wordt naar zijn gemoedstoestand, antwoordt hij kort maar krachtig: "Het gaat goed, heel goed met mij."

Tijdlijn situatie Mbappé bij PSG 21 mei 2022: Mbappé tekent nieuw tweejarig contract bij PSG

13 juni 2023: Mbappé meldt dat hij bij PSG wil blijven, maar zijn contract niet wil verlengen

5 juli 2023: PSG-voorzitter Al Khelaifi zegt dat Mbappé zijn contract moet verlengen als hij langer wil blijven

21 juli 2023: PSG laat Mbappé buiten de selectie voor oefentrip

22 juli 2023: Franse spelersvakbond uit kritiek op handelswijze PSG

24 juli 2023: Al Hilal biedt 300 miljoen euro op Mbappé