Osasuna gaat met succes in beroep tegen UEFA-straf en mag toch Europa in

Osasuna is met succes naar het internationale sporttribunaal CAS gestapt om een schorsing door de UEFA aan te vechten. De Europese voetbalbond had de Spaanse club uitgesloten van Europees voetbal vanwege een matchfixingszaak uit 2014.

De reden van de schorsing was volgens de UEFA een schandaal uit 2014. Clubbestuurders uit die periode werden later veroordeeld vanwege "activiteiten die de uitslagen van wedstrijden beïnvloeden".

Het CAS gaat mee in die lezing en dus gaat Osasuna op 7 augustus 'gewoon' in de koker voor de play-offs van de Conference League. Ook AZ en FC Twente proberen zich dit seizoen via de voorrondes van een plek in het hoofdtoernooi te verzekeren.