PEC Zwolle haalt oude bekende Lam terug, Fortuna doet zaken met Leverkusen

PEC Zwolle heeft zich transfervrij versterkt met oude bekende Thomas Lam. De Finse verdediger tekent voor twee seizoenen in Zwolle. Fortuna Sittard huurt verdediger Sadik Fofana van Bayer Leverkusen, terwijl Mimeirhel Benita Feyenoord tijdelijk inruilt voor Excelsior.

De 29-jarige Lam speelde eerder van 2014 tot 2016 en 2018 tot 2021 voor PEC. De Finse verdediger kwam tot 140 duels voor de Zwollenaren.

"We zijn zeer blij met de terugkeer van Thomas", zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn. "Hij is een ervaren speler die de club natuurlijk heel goed kent, en bovendien op meerdere posities kan spelen. We zijn ervan overtuigd dat Thomas met zijn kwaliteiten, leiderschap en drive een aanwinst is voor ons team."

In 2021 vertrok Lam van PEC naar CSKA Sofia, waarna hij de overstap maakte naar Melbourne City. Met de Australische club werd hij afgelopen seizoen landskampioen.

"Na een prachtig avontuur in Australië, is het tijd om terug te keren en dat kan eigenlijk maar bij één club", zegt Lam. "Dit voelt als thuiskomen en ik ben dan ook heel blij om terug te zijn in Zwolle. Ik kijk uit naar de competitiestart en hoop onze supporters weer snel te zien."

Sadik Fofana speelde tot op heden zes jeugdinterlands voor Duitsland. Foto: Getty Images

Fortuna huurt verdediger Fofana

Fofana maakt de tijdelijke overstap van Leverkusen naar Fortuna. De twintigjarige verdediger komt op huurbasis over van de Bundesliga-club. Het afgelopen seizoen maakte de Duits jeugdinternational zijn minuten voor 1. FC Nürnberg.

Fofana, die gaat spelen met rugnummer 3, kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Na een periode bij 1. FC Nürnberg wilde ik graag een volgende stap maken om ervaring op te doen", zegt Fofana op de site van Fortuna. "Ik hoop me komend seizoen als persoon en als voetballer verder te ontwikkelen."

Technisch manager Americo Branco prijst de veelzijdigheid van de "fysiek sterke" Fofana. "Hij kan op meerdere posities in de defensie uit de voeten. Het afgelopen seizoen heeft hij ervaring op kunnen doen in de 2. Bundesliga. Komend seizoen dient hij bij Fortuna de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling."

Mimeirhel Benita verscheen vorig weekend nog op de open dag van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Benita op huurbasis naar Excelsior

Benita ruilt Feyenoord op tijdelijke basis in voor Excelsior. De negentienjarige rechtsback gaat op huurbasis aan de slag bij de nummer vijftien van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Ik wil mezelf bij Excelsior verder ontwikkelen door hopelijk veel minuten te maken in de Eredivisie", zegt Benita, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip. De verdediger speelde tot nu toe zes duels voor de hoofdmacht van de landskampioen.