PEC haalt oude bekende Lam terug, Feyenoorder Benita naar Excelsior

PEC Zwolle heeft zich versterkt met de transfervrije Thomas Lam. De Finse verdediger tekent voor twee seizoen in Zwolle, waar hij eerder al twee periodes actief was. Mimeirhel Benita ruilt Feyenoord op tijdelijke basis in voor Excelsior.

Lam speelde eerder van 2014 tot 2016 en 2018 tot 2021 voor PEC. De 29-jarige verdediger kwam tot 140 duels voor de Zwollenaren.

"We zijn zeer blij met de terugkeer van Thomas", zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn. "Hij is een ervaren speler die de club natuurlijk heel goed kent, en bovendien op meerdere posities kan spelen. We zijn ervan overtuigd dat Thomas met zijn kwaliteiten, leiderschap en drive een aanwinst is voor ons team."

In 2021 vertrok Lam van PEC naar CSKA Sofia, waarna hij de overstap maakte naar Melbourne City. Met de Australische club werd hij afgelopen seizoen landskampioen.

"Na een prachtig avontuur in Australië, is het tijd om terug te keren en dat kan eigenlijk maar bij één club", zegt Lam. "Dit voelt als thuiskomen en ik ben dan ook heel blij om terug te zijn in Zwolle. Ik kijk uit naar de competitiestart en hoop onze supporters weer snel te zien."

Benita op huurbasis naar Excelsior

Benita ruilt Feyenoord op tijdelijke basis in voor Excelsior. De negentienjarige rechtsback gaat op huurbasis aan de slag bij de nummer vijftien van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Ik wil mezelf bij Excelsior verder ontwikkelen door hopelijk veel minuten te maken in de Eredivisie", zegt Benita, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip. De verdediger speelde tot nu toe zes duels voor de hoofdmacht van de landskampioen.

"De stap maken van de jeugd naar het eerste elftal is bij Feyenoord lastiger, omdat je zo veel goede spelers voor je hebt. Ik trainde natuurlijk wel met die jongens en daar leer je ontzettend veel van. Bij Excelsior is de kans op speelminuten groter en daarom hoop ik daar ervaring op te kunnen doen."