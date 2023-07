VS-ster Morgan lovend over 'agressieve' speelsters Oranje: 'Ik moet aan de bak'

Alex Morgan verwacht donderdag een pittige wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Nederland op het WK voetbal. De sterspeelster van 'Team USA' prijst vooral de agressieve speelwijze van Oranje.

"Ze hebben veel van dezelfde spelers die ook bij de WK-finale aanwezig waren. Misschien spelen ze in een andere formatie, maar ze hebben wel bijna hetzelfde elftal. We weten dus dat we op ons best moeten zijn om te winnen."