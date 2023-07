FIFA en coach Zambia weigeren vragen over vermeend seksueel wangedrag

Bondscoach Bruce Mwape van Zambia en de FIFA staan geen vragen toe over het vermeend seksueel wangedrag van de trainer naar zijn eigen speelsters. Mwape wil zich naar eigen zeggen volledig concentreren op presteren op het WK voetbal.

Twee Zambiaanse speelsters gaven onlangs anoniem in The Guardian aan dat ze seks moesten hebben met de bondscoach om hun plaats in de selectie te behouden. De nationale voetbalbond zou de kwestie onder de pet willen houden vanwege het succes en het goede imago van de vrouwenploeg van Zambia.

De 63-jarige Mwape werd dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het tweede WK-duel met Spanje meerdere keren gevraagd naar de beschuldigingen. In eerste instantie greep de FIFA in. "We praten hier alleen over voetbal en de aankomende wedstrijd. Volgende vraag", zei een woordvoerder van de wereldvoetbalbond.