AZ strikt met verdediger Penetra nóg een Portugees jeugdinternational

AZ heeft maandag de tweede Portugese aanwinst in drie dagen tijd gepresenteerd. De 21-jarige verdediger Alexandre Penetra komt over van FC Famalicão uit zijn vaderland.

Penetra speelde in de afgelopen drie jaar voor Famalicão. In de laatste twee seizoenen was hij basisspeler bij de club die toen tweemaal achtste werd in de Portugese competitie.

"Natuurlijk heb ik contact gehad met Tiago, want we zijn vrienden", zegt Penetra over zijn keuze voor AZ. "We hebben samen gespeeld in de jeugdopleiding en afgelopen zomer op het EK. Het is prettig om een bekende om je heen te hebben als je een nieuw avontuur aangaat."