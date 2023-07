Spelmaker Sabitzer verlaat Bayern München voor rivaal Borussia Dortmund

Marcel Sabitzer heeft maandag een gevoelige transfer gemaakt in Duitsland. De 29-jarige spelmaker ruilt Bayern München in voor concurrent Borussia Dortmund.

Het leidde in de tweede helft van afgelopen seizoen tot een verhuur aan Manchester United. Na achttien wedstrijden in de ploeg van trainer Erik ten Hag keerde Sabitzer terug naar Bayern.

Naar verluidt betaalt Dortmund zo'n 19 miljoen euro plus bonussen voor Sabitzer, die nog een tweejarig contract had in München. Hij was er ploeggenoot van onder anderen Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch. Blind is inmiddels ook vertrokken.