Engels voetbalicoon en 'million pound man' Trevor Francis (69) overleden

De Engelse oud-voetballer Trevor Francis is in Spanje overleden aan een hartaanval. De 52-voudig international van Engeland, die bekendstond om zijn recordtransfer in 1979, werd 69 jaar oud.

Francis speelde onder meer voor Birmingham City, Nottingham Forest, Sampdoria en Sheffield Wednesday. In 1979 maakte hij de overstap van Birmingham naar Forest, waarmee hij de eerste Britse speler werd voor wie 1 miljoen pond werd betaald.

Het recordbedrag betaalde zich uit. Met Forest won Francis twee keer de Europacup I (de voorloper van de Champions League). Op The City Ground maakte hij in 1979 tegen het Zweedse Malmö FF het enige doelpunt in de Europacup-finale. 'The Tricky Trees' wonnen als enige club meer Europacups dan landstitels. Na zijn actieve voetballoopbaan ging Francis als trainer aan de slag bij Sheffield Wednesday, Birmingham en Crystal Palace.

Op sociale media stromen de berichten uit de voetbalwereld binnen. Birmingham noemt Francis 'de reus van de club, die iedereen wilde zien spelen'. Forest pakt uit met een video van het wereldberoemde doelpunt uit de gewonnen Europacup-finale. "Een ware legende die nooit vergeten zal worden", schrijft Forest.