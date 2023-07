AZ naar Montenegro of Andorra in derde voorronde Conference League

AZ speelt volgende maand in de derde voorronde van de Conference League tegen FK Sutjeska uit Montenegro of Santa Coloma uit Andorra. Dit heeft de loting van maandag in het Zwitserse Nyon uitgewezen.

FC Twente moet uitkomen tegen het Hongaarse Kecskeméti TE of Riga FC uit Letland als het in de tweede voorronde afrekent met Hammarby IF. Donderdag is in Enschede de eerste ontmoeting in dat tweeluik, een week later is de return.

Net als FC Twente komen de mogelijke AZ-opponenten Sutjeska en Santa Coloma eerst nog uit in de tweede voorronde. De winnaar van deze ontmoeting stuit op AZ. Santa Coloma finishte vorig seizoen als derde in de competitie van Andorra. Sutjeska is de nummer twee van Montenegro.

De wedstrijden in de derde voorronde zijn op 10 en 17 augustus. AZ vangt aan met een uitwedstrijd, FC Twente zal in dit stadium in eigen huis beginnen als het de tweede voorronde doorkomt.

De winnaars van de derde voorronde plaatsen zich voor de play-offs, die op 24 en 31 augustus worden afgewerkt. De clubs die de play-offs overleven, nemen deel aan de groepsfase.

Voor het FC Twente van Ricky van Wolfswinkel begint donderdag al het Europese seizoen met een thuisduel met het Zweedse Hammarby IF. Foto: Pro Shots

AZ reikte vorig seizoen tot de laatste vier

Vorig seizoen schopte AZ het tot de halve finale van de Conference League, waarin de latere eindwinnaar West Ham United nipt te sterk bleek.

De Alkmaarders zagen deze zomer met Sam Beukema (Bologna), Tijjani Reijnders (AC Milan) en Milos Kerkez (AFC Bournemouth) al drie steunpilaren vertrekken. Onder anderen Thiago Dantas (Benfica) en Ruben van Bommel (MVV Maastricht) werden vastgelegd.

Eerder op de dag werd al geloot voor de derde voorronde in de Champions League. PSV werd gekoppeld aan het Oostenrijkse Sturm Graz. Kampioen Feyenoord is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase in het miljardenbal.