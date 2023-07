PSV begint jacht op Champions League-ticket met tweeluik tegen Sturm Graz

PSV is maandag bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Sturm Graz. De nummer twee van de Eredivisie vangt het tweeluik aan met een thuiswedstrijd.

Sturm Graz finishte vorig seizoen als tweede in de Oostenrijkse competitie, achter Red Bull Salzburg. Emanuel Emegha was vorig seizoen een van de smaakmakers, maar de Nederlander werd recent verkocht aan Strasbourg.

Sinds kort maakt met Kjell Scherpen een andere oude bekende deel uit van de selectie van Sturm Graz. De doelverdediger werd door Brighton & Hove Albion gestald in Oostenrijk.

Veel bekende namen telt de verder selectie niet. Trainer Christian Ilzer, die sinds 2020 aan het roer staat, laat zijn ploeg vaak in een 4-4-2-formatie spelen.

Afgelopen seizoen kwam Sturm Graz in de Europa League-groepsfase uit tegen Feyenoord. In De Kuip gingen de Oostenrijkers met 6-0 onderuit, maar in de Merkur-Arena in Graz verloor Feyenoord met 1-0.

PSV belegde afgelopen week een trainingskamp in Oostenrijk. Foto: Pro Shots

PSV is hoe dan ook zeker van Europa League-ticket

De eerste ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz is op 8 of 9 augustus, de return is op 15 augustus. Als de Nederlandse vicekampioen de derde voorronde overleeft, moet het nog één club uitschakelen om acte de présence te mogen geven in de Champions League.

Bij een eliminatie in de derde voorronde neemt de 24-voudig landskampioen deel aan de groepsfase van de Europa League.

De laatste keer dat PSV zijn opwachting maakte in het hoofdtoernooi van de Champions League was in het seizoen 2018/2019, toen de Eindhovenaren laatste werden in een groep met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale.

De afgelopen twee seizoenen strandde PSV in de laatste voorronde - de play-offs - van het miljardenbal. In 2021 ging het mis tegen Benfica en vorig jaar bleek Rangers FC nipt te sterk.

Bij de ploeg uit Noord-Brabant staat Peter Bosz sinds dit seizoen voor de spelersgroep. De oefenmeester volgt de eind vorig seizoen opgestapte Ruud van Nistelrooij op.

Kampioen Feyenoord neemt deel aan groepsfase

Als landskampioen is Feyenoord al zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers zitten in pot 1 bij de loting op 31 augustus.