Wormuth in zee met Indonesische voetbalbond na kort avontuur bij FC Groningen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Frank Wormuth heeft acht maanden na zijn ontslag als trainer van FC Groningen een nieuwe baan. De 62-jarige Duitser gaat aan de slag bij de Indonesische voetbalbond, waar hij adviseur van Indonesië onder 17 wordt.

Wormuth werkte tussen 2008 en 2018 al voor de Duitse voetbalbond. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van coaches.

In 2018 tekende de oud-prof bij Heracles Almelo, waar hij bijna vier jaar werkzaam was als hoofdtrainer. Kort voor het einde van het seizoen 2021/2022 werd Wormuth ontslagen, vlak nadat de ploeg uit Overijssel was veroordeeld tot deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.