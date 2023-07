Reijnders maakt officieus debuut voor AC Milan in fraai oefenduel met Real Madrid

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tijjani Reijnders heeft zondag zijn officieuze debuut gemaakt voor AC Milan. In de met 3-2 verloren oefenwedstrijd tegen Real Madrid kwam de van AZ overgekomen middenvelder als invaller in het veld.

Reijnders kwam in de zeventigste minuut binnen de lijnen. Op dat moment stond het 2-2 in het Rose Bowl Stadium in Los Angeles. Kort voor tijd kon hij niet voorkomen dat Vinícius Júnior namens Real Madrid het winnende doelpunt maakte.