PSV in de koker voor derde voorronde CL: dit zijn de mogelijke tegenstanders

Net als in de afgelopen seizoenen staat de start van het seizoen voor PSV in het teken van kwalificatie voor de Champions League. De club gaat maandag in de koker voor de derde voorronde. Welke clubs kan PSV daarin treffen?

PSV wacht in de derde voorronde een tweeluik met Servette FC (Zwitserland), KRC Genk (België), Panathinaikos (Griekenland), FK Dnipro (Oekraïne) , Sturm Graz (Oostenrijk) of Backa Topola (Servië).

Net als PSV eindigden deze clubs als tweede in de nationale competitie. Als geplaatste club ontloopt PSV de andere geplaatste clubs. Daardoor is een confrontatie met Rangers FC, Olympique Marseille of Braga niet mogelijk.

Vorig seizoen begon PSV ook in de derde voorronde van de Champions League. De 24-voudig landskampioen schakelde toen AS Monaco uit, maar beet zich vervolgens in de play-offs stuk op Rangers FC.

Ook dit jaar moet PSV twee hordes zien te overwinnen om zich voor het eerst sinds seizoen 2018/2019 te plaatsen voor de groepsfase. De heenwedstrijd in de derde voorronde is op 8 of 9 augustus, de return op 15 augustus.

De loting voor de derde voorronde van de Champions League begint om 12.00 uur. Feyenoord is als kampioen rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.