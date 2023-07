Van Bommel verovert na beker en landstitel ook Belgische Supercup met Antwerp

Royal Antwerp heeft zondag in de finale van de Supercup na een penaltyserie gewonnen van KV Mechelen. De ploeg van trainer Mark van Bommel pakte vorig seizoen ook al de beker en de landstitel.

Antwerp, waar Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen ontbraken in de selectie, beleefde een droomstart in de Bosuil. De landskampioen kwam tegen de verliezend bekerfinalist via een goed uitgespeelde aanval na negen minuten op voorsprong. Jelle Bataille bediende Michel-Ange Balikwisha, die met een beetje geluk de bal in het doel kreeg.