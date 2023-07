Frankrijk stelt zwaar teleur op WK met gelijkspel tegen laagvlieger Jamaica

Frankrijk is zondag het WK voetbal teleurstellend begonnen met een gelijkspel tegen Jamaica. De ploeg van bondscoach Hervé Renard kreeg goede kansen op de zege, maar kon keeper Rebecca Spencer niet passeren: 0-0.

Renard, die bij het afgelopen WK voor mannen nog bondscoach was van Saoedi-Arabië, zag zijn ploeg domineren in het Sydney Football Stadium. Onder anderen Kadidiatou Diani kon in de eerste helft de score openen, maar Spencer bracht redding.

Ook na rust was de nummer vijf van de FIFA-ranglijst de betere, maar Jamaica hield simpel stand. Het land uit Midden-Amerika had via sterspeler Khadija Shaw zelfs nog mogelijkheden op de winst, maar Juventus-keepster Pauline Peyraud-Magnin was eveneens niet te passeren.

Frankrijk drong in de slotfase aan en was via Diani nog dicht bij de winnende treffer. De kopbal van de aanvalster van Paris Saint-Germain belandde via de lat en de paal weer het veld in. Shaw kreeg in blessuretijd nog rood, terwijl de overtreding van de Jamaicaanse de prent niet leek te rechtvaardigen.

Door het gelijkspel gaat Jamaica, dat op plek 43 op de wereldranglijst staat, samen met Frankrijk aan de leiding in groep F. Brazilië en Panama, de andere groepsgenoten, komen maandag in actie.

De remise in Sydney betekent een teleurstellend begin van het WK voor Frankrijk na een hectische aanloop. Enkele belangrijke speelsters wilden niet meer voor 'les Bleus' uitkomen door een conflict met voormalig bondscoach Corinne Diacre. Ze werd in maart ontslagen.

Renard ging kort daarna aan de slag bij de nationale ploeg, waarna meerdere speelsters weer besloten terug te keren bij Frankrijk. Vier jaar geleden strandde de ploeg in eigen land in de kwartfinales door een verlies tegen latere wereldkampioen Verenigde Staten.