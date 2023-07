Timber verliest bij officieus basisdebuut voor Arsenal van United van Ten Hag

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft in de nacht van zaterdag op zondag vertrouwen getankt door Arsenal met 2-0 te verslaan in vriendschappelijk verband. Bij de Londenaren maakte Jurriën Timber zijn officieuze basisdebuut.

De wedstrijd werd onder toeziend oog van ruim 82.000 toeschouwers gespeeld in het MetLife Stadium in de Amerikaanse staat New Jersey. Beide clubs bereiden zich in de Verenigde Staten voor op het Premier League-seizoen, dat over drie weken van start gaat.