Steijn hoopt begeerde Kudus te behouden voor Ajax en wil twee verdedigers

Maurice Steijn vindt dat er deze zomer op transfergebied nog behoorlijk wat werk is te verzetten bij Ajax. De nieuwe trainer van de Amsterdammers hoopt Mohammed Kudus te behouden en wil minstens twee nieuwe verdedigers.

Zaterdag kwam in Engelse media naar buiten dat Chelsea zijn zinnen heeft gezet op de komst van Kudus, die zelfs al persoonlijk rond zou zijn met de Londenaren. Hij wordt ook al een tijdje gelinkt aan Brighton & Hove Albion.

"Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Ik hoop dat hij blijft, hij is misschien wel onze beste speler op dit moment. Als hij blijft, zou dat de rest ook een enorme boost geven", zei Steijn zaterdag tegen onder meer VI na het verloren oefenduel met Anderlecht (3-0).

"Ik heb het gevoel dat áls hij nog een jaar blijft, de echte top voor hem gaat komen. Nu zit het daar nog net wat onder. Zelf wil hij heel graag een transfer maken. Dat heeft hij ook bij de leiding aangegeven."

De 22-jarige Kudus speelt sinds drie jaar bij Ajax, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Vorig seizoen was de aanvaller een van de belangrijkste spelers in de Johan Cruijff ArenA.

Steijn ontevreden over Wijndal en Salah-Eddine

Verder is Calvin Bassey op weg naar Fulham en is Steijn niet tevreden over linksbacks Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Ook moet er nog een vervanger voor de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber komen.

"Verdedigend moeten er twee spelers bij. Jorrel Hato zou op links kunnen spelen en dan halen we een andere centrale verdediger, of we halen een andere linksback", vertelde Steijn.

"Ik vind dat het op die positie beter moet. Ik kan dan met die gasten die we hebben aan de slag gaan, want spelers beter maken is mijn werk, maar wat ik tot nu toe zie... Dan mag er wel een schepje bovenop."