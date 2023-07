PSV wint oefenduel bij basisdebuut Noa Lang, AZ rekent af met Club Brugge

PSV heeft zaterdag een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg met 1-2 gewonnen. Trainer Peter Bosz stuurde twee verschillende elftallen het veld in, bij de wedstrijd die over twee keer 75 minuten werd gespeeld. AZ won later op de dag met 1-2 van Club Brugge.

PSV kwam na een kwartier spelen tegen de verhoudingen in op achterstand in het Oostenrijkse Irdning. FC Augsburg pakte via Dion Beljo de leiding. Daarvoor had PSV al twee kansen gehad via Isaac Bebadi, die op de plek van de vertrokken Xavi Simons begon. Luuk de Jong raakte met een kopbal de lat.

Vijf minuten later was het wel raak voor de 32-jarige PSV-spits. Met een goede individuele actie stond nieuwkomer Noa Lang aan de basis van de treffer. Voor rust ontsnapte PSV aan een volgende tegengoal na een verkeerde inspeelbal keeper van Joël Drommel.

Beide coaches stuurden na 75 minuten twee geheel nieuwe elftallen het veld in. Onder anderen Jordan Teze, Patrick van Aanholt en aanwinst Ricardo Pepi maakten hun opwachting. Julian Kwaaitaal tekende in de honderdste minuut met zijn eerste officieuze doelpunt voor de 1-2.

In de slotfase trok PSV de zege over de streep en dat was te danken aan Walter Benítez. De Argentijnse keeper bracht op knappe wijze redding op een strafschop. Een goal van Anwar El Ghazi werd in de slotfase nog afgekeurd wegens buitenspel. Voor PSV is de 1-2-overwinning op Augsburg de tweede zege van de voorbereiding.

Coach Bosz heeft nog een kleine twee weken om zijn elftal klaar te stomen voor het eerste officiële duel van het nieuwe seizoen. Op vrijdag 4 augustus neemt bekerwinnaar PSV het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op tegen Feyenoord.

De oefenwedstrijden van PSV: 8 juli: PSV-Sint Truiden 1-2

15 juli: FC Blau-Weiss Linz-PSV 1-2

22 juli: FC Augsburg-PSV 1-2

26 juli: PSV-FC Eindhoven

30 juli: PSV-Nottingham Forest

AZ wint van Brugge, FC Utrecht verliest

AZ heeft zaterdag in België afgerekend met Club Brugge. Andreas Skov Olsen zette de gastheren al na twee minuten op voorsprong. De Alkmaarders kwamen langszij via een eigen doelpunt van Mats Rits, die een voorzet van Dani de Wit onbedoeld tot doelpunt promoveerde.

Het duel werd een kwartier na rust beslist. Yukinari Sugawara schoot op fraaie wijze raak op aangeven van Ernest Poku. Dat bleek het laatste wapenfeit van het duel. De ploeg van Pascal Jansen oefent volgende week tegen het Engelse Southampton.

Achter gesloten deuren ging FC Utrecht met 2-4 onderuit tegen Shakhtar Donetsk, dat wordt gecoacht door de Nederlander Patrick van Leeuwen. Bij de Domstedelingen maakten Isac Lidberg en Adrian Blake hun officieuze debuut.