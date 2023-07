Donnarumma over brute overval: 'Ik was hulpeloos, vastgebonden en kon niets'

Gianluigi Donnarumma heeft zaterdag voor het eerst gereageerd op de gewelddadige overval in zijn huis. De Italiaanse doelman spreekt van het ergste gevoel dat een mens kan ervaren en vreesde vooral dat zijn verloofde iets zou worden aangedaan.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de 24-jarige Donnarumma in het bijzijn van zijn vriendin slachtoffer van de gewelddadige overval. Daarbij werd de Paris Saint-Germain-doelman onder schot gehouden en liep hij twee hoofdwonden op.

"Om drie uur 's ochtends opeens mensen in je huis vinden, dat is het ergste gevoel dat je kunt ervaren", vertelt Donnarumma in gesprek met de Italiaanse krant Libero. Bij de overval werd Donnarumma gedwongen om te vertellen waar waardevolle spullen lagen.

"Er was veel angst, maar ik was nog banger dat er iets met Alessia (zijn verloofde, red.) zou gebeuren. Ik was hulpeloos, vastgebonden en ik kon niets doen. Ik spreek ook niet zo goed Frans. Het was moeilijk om die mensen uit te leggen waar alle dingen lagen."

Donnarumma was vooral bang dat zijn vriendin iets zou worden aangedaan. "Het waren verschrikkelijke momenten met diepe angst." Naar verluidt werd er voor zo'n 500.000 euro aan spullen gestolen. "Ik kan niet te veel in detail treden, omdat het onderzoek in volle gang is."