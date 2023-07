Franse spelersvakbond overweegt rechtszaak tegen PSG door situatie Mbappé

De Franse spelersvakbond UNFP overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen Paris Saint-Germain. Sterspeler Kylian Mbappé is gepasseerd voor het trainingskamp in Japan, omdat hij weigert zijn contract te verlengen.

Naar verluidt heeft Paris Saint-Germain Mbappé een deadline gesteld. De topspits moet vóór 31 juli zijn volgend jaar aflopende contract verlengen. Als hij dat niet doet, willen de Parijzenaars van hem af.

Door Mbappé thuis te laten voor het trainingskamp in Japan lijkt de Franse landskampioen druk te willen uitoefenen. De UNFP trekt in een het persbericht fel van leer. De vakbond verwijt PSG het contract van Mbappé niet te respecteren.

De UNFP sluit niet uit dat het een rechtszaak begint tegen PSG. "Wij behouden ons het recht voor om alle civiele en strafrechtelijke procedures aan te spannen tegen clubs die zich op deze manier gedragen", meldt de organisatie.

Volgens de UNFP is het niet meer dan logisch dat voor voetballers dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor de rest van de Franse beroepsbevolking.

Situatie Mbappé exemplarisch voor breder probleem

Clubpresident Nasser Al-Khelaïfi zei eerder dat "spelers die niet in Japan zijn, geen deel uitmaken van de club". Die uitspraak is tegen het zere been van de UNFP. PSG wordt er fijntjes aan herinnerd dat Mbappé "gewoon" nog onder contract staat.

"In een mum van tijd, maakt hij geen deel meer uit van de plannen van de coach, wat kan doorgaan als een misleidend argument", vervolgt het persbericht. "Het gaat om de topscorer in de geschiedenis van de Parijse club en de beste speler ter wereld."

De UNFP wil de situatie-Mbappé gebruiken om een precedent te scheppen. De organisatie roept de politiek op om de zaak op te pakken, zodat "werknemers in Frankrijk hun professionele activiteit ongestraft kunnen uitoefenen."

De situatie waarin Mbappé zich bevindt, weerspiegelt volgens UNFP een breder probleem. Voor 187 Ligue 1-spelers zou gelden dat hun contract niet, of gedeeltelijk niet, wordt gerespecteerd. Georginio Wijnaldum, ook gepasseerd voor het trainingskamp in Parijs, bevindt zich in een soortgelijke situatie.

Mbappé zou naar Al Hilal kunnen

Al Hilal is volgens RMC Sport bereid om het contract van Mbappé voor de astronomische som van 200 miljoen euro af te kopen. Na 31 juli zou PSG dit bod willen accepteren. Na één jaar in Saoedi-Arabië zou Mbappé vervolgens kunnen verkassen naar zijn droomclub Real Madrid.