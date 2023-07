Ajax hard onderuit bij Anderlecht, Feyenoord verliest na 120 minuten in Oostenrijk

Ajax heeft zaterdag de eerste oefennederlaag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleden. Zonder Calvin Bassey werd er met forse cijfers verloren bij Anderlecht: 3-0. Feyenoord ging in een uitgebreid oefenduel met 4-2 onderuit tegen TSG Hoffenheim.

Ajax kwam al na twaalf minuten op achterstand in het Lotto Park, waar Kasper Dolberg zijn oude ploeg pijn deed. De Deen nam de bal op fraaie wijze mee en verschalkte Ajax-doelman Géronimo Rulli met een schot in de bovenhoek.

Na rust drong Ajax aan en raakte het via Mohammed Kudus de lat. Aan de andere kant van het veld was het in de slotfase wel raak: jongeling Olivier Aertssen passeerde op ongelukkige wijze zijn eigen doelman. In de blessuretijd bepaalde Benito Raman met de 3-0 de eindstand.

Aertssen mocht bij Ajax starten, omdat er nog geen vervanger is gehaald voor de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber. Verder startte Ajax grotendeels met de beoogde basis.

Calvin Bassey bleef de hele wedstrijd op de bank, omdat Ajax niet het risico wil lopen dat hij geblesseerd raakt. De club wil de verdediger verkopen en is al rond met Fulham. Het is alleen afwachten of Bassey die overstap zelf ziet zitten.

Ajax oefende eerder deze voorbereiding tegen FC Den Bosch (2-2) en Shakhtar Donetsk (3-3). De selectie van trainer Maurice Steijn gaat vanaf maandag op trainingskamp naar Duitsland, waar er tegen Augsburg wordt gespeeld.

Mohammed Kudus was het dichtste bij een doelpunt namens Ajax. Foto: Pro Shots

Feyenoord onderuit na 120 minuten

Feyenoord sloot het trainingskamp in het buitenland zaterdag juist af. Dat deed de ploeg in Oostenrijk tegen Hoffenheim. Na vier keer 30 minuten stapte de Bundesliga-club met een 4-2-zege van het veld.

In het eerste uur speelde Feyenoord met de A-ploeg, maar die lukte het niet om het Hoffenheim moeilijk te maken. Voor rust keken de Rotterdammers door goals van Pavel Kaderábek en Andrej Kramaric tegen een 2-0-achterstand aan.

In het tweede half uur veranderde er aan de score niets. De B-ploeg kwam in het tweede gedeelte via Antoni Milambo (2-1) en Danilo (2-2) wel terug. De vreugde was alleen van korte duur, want door goals van Jacob Bruun Larsen en Angelo Stiller werd het 4-2.