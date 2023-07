Danjuma kiest na mislukt Spurs-avontuur nu wél voor verhuur aan Everton

Arnaut Danjuma vervolgt zijn loopbaan bij Premier League-club Everton. De zesvoudig Oranje-international wordt voor een jaar gehuurd van het Spaanse Villarreal.

Het afgelopen half jaar speelde de 26-jarige Danjuma al in de Premier League bij Tottenham Hotspur. Saillant genoeg kaapten 'The Spurs' in januari de aanvaller nog voor de neus weg van Everton.

Voor zijn transfer naar Tottenham was Danjuma al akkoord met Everton en had hij zelfs de medische keuring doorstaan. Op het laatste moment besloot hij van de overgang af te zien toen subtopper Tottenham zich meldde.

"Er was interesse van andere clubs, maar Everton trok mij het meest vanwege de fans, de manager Sean Dyche en de geschiedenis van de club", zegt Danjuma op de site van Everton. "Het is bij de tweede keer raak. In januari kwam ik niet, omdat er ook wat onzekerheid was over wie de trainer zou worden."

Een doorslaand succes werd de periode van Danjuma bij Tottenham niet. De aanvaller zat voornamelijk op de bank. Danjuma speelde negen Premier League-duels, verdeeld over slechts 162 minuten, waarin hij één keer scoorde.

Arnaut Danjuma scoorde in dienst van Tottenham in de Premier League alleen tegen Bournemouth (2-3-verlies). Foto: Getty Images

Vermeende interesse AC Milan en Feyenoord

In de afgelopen weken werd Danjuma met meerdere clubs in verband gebracht. Onder meer AC Milan en Feyenoord zouden voor hem in de markt zijn geweest.

Arne Slot leek te verwijzen naar het mislopen van Danjuma toen hij Rijnmond vrijdag te woord stond. "We zijn heel dicht bij de komst van een speler geweest die we ontzettend graag wilden hebben. Maar hij heeft besloten voor een andere club te kiezen. Dat was ontzettend jammer."