Messi voelt zich nu al thuis bij Inter Miami: 'Fijn dat ik iets terug kon doen'

Lionel Messi voelt zich nu al als een vis in het water bij Inter Miami, zo maakte hij in de nacht van vrijdag op zaterdag duidelijk nadat hij de winnende 2-1 had laten aantekenen in het duel met Cruz Azul.

"Ik wil alle supporters bedanken, ik voel me hier heel welkom. Het is fijn dat ik vandaag iets terug heb kunnen doen", vertelde de 36-jarige Messi aan Apple TV na zijn memorabele debuut.

Met zijn rake vrije trap in de blessuretijd besliste de kort na rust ingevallen Messi het treffen in de Leagues Cup, een oefentoernooi waar clubs uit Mexico en de Verenigde Staten aan meedoen. "Ik wist dat dit onze laatste kans zou zijn. Ik probeerde hetzelfde te doen als altijd bij vrije trappen. Gelukkig kon de keeper niet bij de bal."

Voor Inter Miami vormt de Leagues Cup een prettige afleiding van de sores in de nationale competitie. De zo ambitieuze club staat laatste in de Eastern Conference van de Major League Soccer en grijpt zo goed als zeker naast een ticket voor de play-offs.

"Het is heel belangrijk dat we snel gaan winnen, omdat het in de competitie niet goed gaat. Dit is een ander toernooi, maar deze zege geeft ons vertrouwen."

Beckham spreekt van onvergetelijke avond

Voor clubeigenaar David Beckham was de wedstrijd vanzelfsprekend heel bijzonder. Al jaren flirtte de oud-middenvelder met Messi, die deze zomer werd vastgelegd tot eind 2025. "Toen de scheidsrechter in de blessuretijd die vrije trap toekende, dacht ik direct dat het zo moest eindigen", aldus Beckham, die Inter Miami in 2018 oprichtte.

"Wat een onvergetelijke avond voor de fans. Voor iedereen in het stadion is een droom uitgekomen. Ik heb er verder geen woorden voor."