Messi beleeft met winnende goal uit vrije trap droomdebuut voor Inter Miami

Lionel Messi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een droomdebuut beleefd voor Inter Miami. De 36-jarige wereldkampioen maakte in de blessuretijd van het duel met het Mexicaanse Cruz Azul de winnende 2-1 uit een vrije trap.

Daarmee gaf Messi de ruim 20.000 toeschouwers in het uitverkochte DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale waarvoor ze waren gekomen. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar had in de 54e minuut als invaller zijn entree gemaakt en mocht meteen de aanvoerdersband dragen.

De wedstrijd tegen Cruz Azul vond plaats in het kader van de Leagues Cup, een oefentoernooi waar clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie aan deelnemen.

Messi arriveerde afgelopen week in Miami. Trainer Gerardo Martino van de club van eigenaar David Beckham maakte al snel duidelijk dat het spelen van een hele wedstrijd er nog niet in zit voor de Argentijn, die fysiek nog niet honderd procent is na zijn vakantie.

Messi speelde de afgelopen twee seizoenen voor Paris Saint-Germain nadat hij met FC Barcelona tussen 2004 en 2021 alle mogelijke prijzen had gewonnen. In dienst van PSG kende de dribbelaar met onder meer twee landstitels alleen succes binnen de landsgrenzen; Champions League-glorie zat er niet in.