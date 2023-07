De Jong klimt in hiërarchie en behoort tot aanvoerdersgroep van FC Barcelona

Frenkie de Jong is opgeklommen in de hiërarchie bij FC Barcelona. De middenvelder is komend seizoen onderdeel van de aanvoerdersgroep van de Catalaanse club.

FC Barcelona-trainer Xavi zag deze zomer routiniers Sergio Busquets en Jordi Alba vertrekken en moest voor het aankomende seizoen twee nieuwe aanvoerders aanwijzen. Zijn keuze is gevallen op de 26-jarige De Jong en de twee jaar jongere Ronald Araújo.

Sergi Roberto, vorig seizoen geregeld bankzitter, is aangewezen als eerste aanvoerder. De multifunctionele Spanjaard is daarmee de opvolger van de naar Inter Miami vertrokken Busquets. Doelman Marc-André ter Stegen draagt de band bij afwezigheid van Roberto.

Het was een jaar geleden haast ondenkbaar dat De Jong onderdeel zou zijn van het selecte groepje aanvoerders. De Oranje-international was destijds een spil in een geruchtmakende transfersoap. De Jong leek te moeten vertrekken om ruimte te maken in het spelersbudget.