Lubbers keert niet meer terug bij FC Emmen en stopt na elf jaar als voorzitter

Ronald Lubbers keert definitief niet meer terug bij FC Emmen. Dat heeft de bestuurder deze week binnen de club laten weten. Ook vertrekt technisch manager Mike Willems bij FC Emmen.

Lubbers legde in maart vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden al neer bij FC Emmen, maar stopt nu definitief. Lubbers wil volgens de club uit Drenthe na elf jaar meer aandacht geven aan "zijn ondernemerschap en andere nieuwe initiatieven".

Met Lubbers als voorzitter maakte FC Emmen een grote groei door. De club promoveerde onder zijn bewind tweemaal naar de Eredivisie. Komend seizoen komt FC Emmen uit in de Keuken Kampioen Divisie. Na een zestiende plek in de Eredivisie werd er in de nacompetitie verloren van Almere City.

"Het was een rollercoaster voor mijzelf om tot dit besluit te komen, maar ik denk het juiste besluit genomen te hebben", zegt Lubbers. "Er zijn nieuwe bestuurders aangesteld op belangrijke posities en ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze club weer een fase verder brengen."

"Houdt het hier dan op? In bestuurlijke zin voor mij wel", vervolgt Lubbers. "Maar natuurlijk zit Rood-Wit in mijn hart, ik ben Rood-Wit gewordenen zal (op termijn) zeker weer in het stadion zijn om de wedstrijden te kijken en onze spelers aan te moedigen."