Paris Saint-Germain laat gewaarschuwde Mbappé buiten selectie voor oefentrip

Kylian Mbappé ontbreekt in de selectie van Paris Saint-Germain voor een oefentrip naar Japan. De reden van zijn afwezigheid is onbekend, maar volgens verschillende media is een breuk tussen de vedette en PSG aanstaande.

Door de ontbreken op de spelerslijst nemen de geruchten rond de toekomst van Mbappé alleen maar toe. Begin deze maand zette voorzitter Nasser Al Khelaifi de spits nog onder druk. Al Khelaifi vertelde dat Mbappé deze zomer nog moet bijtekenen en anders moet vertrekken.

Mbappé heeft nog niet bijgetekend, maar meldde zich wel gewoon op de club. Opvallend is dat de 24-jarige Mbappé vrijdagavond zelfs nog meedeed in het oefenduel van Paris Saint-Germain met Le Havre (2-0). De spits begon op de bank, maar was in de slotfase als invaller trefzeker.

Als Mbappé deze zomer vertrekt, kan Paris Saint-Germain nog een transfersom voor de spits vragen. Over een jaar loopt zijn contract in het Parc des Princes af en dan kan hij gratis de deur uitlopen. Messi vertrok eerder deze zomer ook al transfervrij uit Parijs.

Wéér rumoerige zomer rond Mbappé

Het is niet de eerste transferperiode waarin er volop gespeculeerd wordt over de toekomst van Mbappé. In de zomer van 2021 deed Real Madrid naar verluidt een poging om hem voor 180 miljoen euro over te nemen. PSG wilde hem destijds koste wat het kost houden.

Na opnieuw een transferperiode met veel geruchten besloot Mbappé in de zomer van vorig jaar op de valreep zijn aflopende contract te verlengen. Dit jaar werd hij met de club landskampioen, maar in de Champions League werd de Franse topclub opnieuw vroeg uitgeschakeld.

Volgens de goed ingevoerde transferexpert Fabrizio Romano heeft de clubleiding van Paris Saint-Germain besloten om Mbappé deze zomer te verkopen. De beleidsbepalers zouden ervan zijn overtuigd dat hij met Real Madrid al een akkoord heeft over een transfervrije overgang volgend jaar.