Ajax introduceert nieuwe functie om contacten met huurlingen te onderhouden

Ajax heeft vrijdag een nieuwe functie geïntroduceerd om de begeleiding van verhuurde spelers en het contact met hurende clubs te verbeteren. Michel Kreek zal die rol in de komende seizoenen op zich nemen.

De afgelopen seizoenen had Ajax geen aangewezen contactpersoon voor de spelers die de club verhuurde. Afgelopen seizoen liet technisch manager Klaas-Jan Huntelaar zich wel geregeld bij huurlingen zien. In de periode daarvoor nam Marc Overmars die taak af en toe op zich.

"Als Ajax spelers verhuurt, dan is dat met het oog op de toekomst. Het dient een doel", zegt directeur voetbalzaken Sven Mislintat."Met Michel hebben we nu een vast contactpersoon die vanuit Ajax de spelers nauwlettend volgt en in contact blijft met zowel de clubs als met de spelers."

Voor Kreek is het een nieuwe functie bij Ajax, waarvoor hij 114 officiële wedstrijden speelde. De oud-verdediger werkte tussen tussen 2008 en 2013 al in de jeugd van Ajax en keerde in 2019 als coördinator terug. De laatste twee seizoenen was Kreek assistent-trainer van Jong Ajax.