Aubameyang verruilt Chelsea voor Marseille, waar Payet tegen zijn zin in vertrekt

Pierre-Emerick Aubameyang trekt na een mislukt avontuur de deur achter zich dicht bij Chelsea. De spits verruilt de Premier League-club voor Olympique Marseille, dat eerder op de dag afscheid nam van Dimitri Payet. De middenvelder vertrekt tegen zijn zin.

Aubameyang had bij Chelsea nog een contract tot de zomer van 2024, maar heeft die verbintenis laten ontbinden. Daardoor kon Olympique Marseille hem overnemen zonder een transfersom te betalen.

In de voorbereiding werd al duidelijk dat er voor de 34-jarige Aubameyang geen rol was weggelegd bij Chelsea. De oud-aanvaller van onder meer Borussia Dortmund en Arsenal ging na een tegenvallend eerste jaar al niet mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten.

Voor Aubameyang betekent de transfer een terugkeer naar Frankrijk, waar hij werd geboren. De Gabonees international speelde in de jeugd in zijn geboortedorp Laval en Bastia en was later ook actief voor Dijon, Lille OSC, AS Monaco en Saint-Étienne.

Aubameyang tekent bij Marseille een contract voor drie jaar. De negenvoudig landskampioen eindigde vorig seizoen in de Ligue 1 als derde, achter Paris Saint-Germain en RC Lens.

Dimitri Payet maakte jarenlang indruk in het shirt van Olympique Marseille. Foto: Getty Images

Payet vertrekt tegen zijn zin in

Bij Olympique Marseille wordt Aubameyang in ieder geval geen ploeggenoot van Payet. De 36-jarige Fransman maakte eerder op de dag op een persconferentie bekend na ruim zes jaar te vertrekken bij de club.

Zelf had Payet het liefst nog willen blijven in Marseille. "De voorzitter zei dat de club niet met me door wilde", vertelde Payet. "Dat had ik niet verwacht, maar ik kan niet anders dan het besluit van de club te accepteren."