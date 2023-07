Ten Hag verklaart komst Onana naar United: 'Hij heeft goede band met Martínez'

Delen via E-mail

Erik ten Hag heeft de komst van André Onana naar Manchester United vrijdag nader toegelicht. De transfer van de Kameroense doelman kan niet los worden gezien van de aanwezigheid van Lisandro Martínez, met wie hij eerder bij Ajax samenspeelde.

Het voormalig Eredivisie-gehalte is hoog bij Manchester United. Met Donny van de Beek, Antony en Martínez staan er drie spelers onder contract met wie Onana ook bij Ajax samenwerkte. "Hij heeft een goede band met Martínez", licht Ten Hag toe in gesprek met het clubkanaal van 'The Red Devils'.