Wereldreiziger Namli keert na anderhalf jaar Sparta terug bij oude liefde PEC

Younes Namli heeft vrijdag zijn terugkeer naar PEC Zwolle afgerond. De Deense middenvelder annex aanvaller was transfervrij en heeft een contract voor één jaar getekend bij de Eredivisie-promovendus.

Voor de 29-jarige Namli is de overstap naar PEC Zwolle een terugkeer op vertrouwde bodem. Tussen 2017 en 2019 maakte de linksbenige technicus al indruk in dienst van de 'Blauwvingers'. Hij scoorde elf keer en gaf zestien assists in 72 duels in het PEC-shirt.