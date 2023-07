PSG-doelman Donnarumma en vriendin thuis mishandeld bij gewapende overval

Paris Saint-Germain-doelman Gianluigi Donnarumma en zijn vriendin zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door meerdere mannen gewelddadig overvallen in hun huis in Parijs. De Italiaan heeft twee hoofdwonden opgelopen en is onder schot gehouden.

De 24-jarige Donnarumma werd overvallen door de inbrekers terwijl hij thuis was met zijn vriendin. Samen zouden zij zijn vastgebonden en uitgekleed en bedreigd zijn met een vuurwapen, verklaren bronnen aan het Franse medium RMC Sport.

Donnarumma zou daarbij zijn geslagen, waardoor hij twee hoofdwonden opliep. Zijn partner zou niet gewond zijn geraakt. Rond 3.20 uur, toen de overvallers al vertrokken waren, wisten Donnarumma en zijn vriendin zich los te maken.

Vervolgens meldden ze zich volgens het Franse persbureau AFP bij een nabijgelegen hotel, waarna het personeel direct de politie inschakelde. Zowel Donnarumma als zijn vriendin zou in shock verkeren. Er zou door de overvallers voor zo'n half miljoen euro aan spullen zijn buitgemaakt.

Actu17, een Franse nieuwssite over politie- en justitiezaken, weet dat ook de portier van het gebouw werd vastgebonden voordat de gewapende mannen de woning van de PSG-keeper binnendrongen.

Donnarumma en zijn vriendin zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. De Franse politie is een onderzoek begonnen naar de daders.

Veel overvallen bij PSG-sterren

Het is het volgende incident in een reeks overvallen bij PSG-sterren. Zo werd het gezin van Ángel Di María in maart 2021 slachtoffer van een gewelddadige overval. Franse justitie veroordeelde de daders daarvoor tot gevangenisstraffen van drie en vier jaar.

Gelijktijdig met de inbraak bij Di María in maart, werd ook Marquinhos' huis overvallen. De vader van de Braziliaanse verdediger werd toen mishandeld door de overvallers in het bijzijn van zijn twee kleindochters van dertien en zestien jaar. Ze zouden ruim een half uur zijn opgesloten.

Marco Verratti werd slachtoffer van een inbraak in 2022. Toen hadden inbrekers het gemunt op zijn vakantiehuis op Ibiza. De schade voor de Italiaanse middenvelder was fors: hij zou zo'n drie miljoen euro zijn kwijtgeraakt aan juwelen, horloges en contant geld.