Nederlander Van Lingen maakt hattrick en is topscorer in Conference League

Oege-Sietse van Lingen mag zich voorlopig medetopscorer van de Conference League noemen. De 23-jarige Nederlander leidde het Luxemburgse F91 Dudelange donderdagavond met een hattrick langs St. Patrick's Athletic uit Ierland en daarmee naar de tweede voorronde: 2-3.

Van Lingen speelt pas sinds deze zomer voor Dudelange, dat de middenvelder oppikte bij het eveneens uit Luxemburg afkomstige FC Vitoria Rosport. In Nederland verdedigde Van Lingen onder meer de kleuren van de amateurs van Katwijk en Harkemase Boys.

Van Lingen was in de door Dudelange met 2-1 gewonnen eerste ontmoeting met St. Patrick's al trefzeker en eiste donderdag dus alle aandacht op met zijn hattrick. Zijn laatste en winnende goal viel in de vijfde minuut van de blessuretijd.

De Nederlander gaat samen met de Jamaicaan Renaldo Cephas van KF Shkupi uit Noord-Macedonië aan de leiding in het topscorersklassement.

In de volgende voorronde wacht Dudelange een ontmoeting met Gzira United. De Maltese equipe rekende af met Glentoran uit Noord-Ierland. Dat ging niet zonder slag of stoot: Gzira won in de strafschoppenserie met 14-13. De penaltyreeks was nodig omdat het na 120 minuten 1-1 stond, na de 2-2 van vorige week.