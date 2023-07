Ajax-reservekeeper Pasveer twee maanden aan de kant met gebroken hand

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Remko Pasveer mist de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De reservedoelman van Ajax heeft twee middenhandsbeentjes in zijn linkerhand gebroken.

Pasveer liep de blessure donderdagochtend op tijdens de training. Ajax verwacht dat de 39-jarige doelman minimaal twee maanden niet inzetbaar is.

Toen Pasveer in 2021 bij Ajax kwam, werkte hij zich verrassend op tot eerste keuze. De keeper kende misschien wel de beste fase van zijn carrière, met enkele knappe reddingen op inzetten van Erling Haaland in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund als hoogtepunt.

Pasveer maakte zelfs zijn debuut bij het Nederlands elftal, maar werd bij Ajax onder de lat verdrongen door Gerónimo Rulli. Net als de talentvolle Jay Gorter moet hij zich tegenwoordig schikken in een reserverol.

Ajax is in volle voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn won dinsdag in een oefenwedstrijd met 3-0 van Shakhtar Donetsk.