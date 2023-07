Trotse WK-debutant Pauw ziet lichtpunt na nederlaag Ierland: 'We groeien door'

Bondscoach Vera Pauw is teleurgesteld door het 1-0-verlies van Ierland tegen Australië. Toch is ze trots dat 'The Girls in Green' zich kunnen meten met de top.

"Het is erg teleurstellend", zei de zestigjarige Pauw na afloop van de verloren wedstrijd tegen gastland Australië. "We zeiden tijdens de rust dat het een wedstrijd is die door één fout wordt beslist en dat is wat er gebeurde."

In de eerste poulewedstrijd op het eindtoernooi hielden de Ierse voetbalsters knap stand tegen het gastland. Australië was dominant, maar creëerde amper kansen. Uit een strafschop in de 52e minuut maakte aanvoerder Steph Catley het enige doelpunt van de wedstrijd. Catley droeg bij afwezigheid van topspeelster Sam Kerr de aanvoerdersband.

"Kerr is een van de topspitsen van de wereld, dus dat ze niet speelde was voor ons een voordeel", zei Pauw na afloop. "Maar ze hebben in de breedte zo'n sterk team dat het moeilijk voor ons was om tegen ze te spelen. Maar we hebben het goed gedaan."