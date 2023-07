Feyenoord gaat met oog op talentopleiding samenwerken met kampioen Mexico

Delen via E-mail

Feyenoord is een samenwerking aangegaan met de Mexicaanse kampioen Club Tigres. De clubs gaan kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van de jeugdopleiding.

De samenwerking komt in september voor het eerst tot uiting, met een stage van twee talenten van Club Tigres op de Feyenoord Academy. Ook een trainer uit de opleiding van de club uit Monterrey zal afreizen naar Rotterdam.

"Door de banden met deze club aan te halen, krijgen we nog beter zicht op de Mexicaanse markt en worden we daar tegelijkertijd zelf ook zichtbaarder", zegt Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "Daar worden beide clubs alleen maar sterker van."

De samenwerking gaat niet alleen over de jeugdopleidingen: de clubs gaan ook informatie uitwisselen op voetbaltechnisch gebied, zowel bij de mannen als de vrouwen. "Club Tigres is een zeer professioneel geleide topclub in Mexico. Niet voor niets zijn ze net zoals wij landskampioen geworden", zegt Te Kloese.