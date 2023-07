Simons dankt vooral vertrokken Van Nistelrooij: 'Dankzij hem kwam mijn droom uit'

Xavi Simons heeft woensdag in een videoboodschap afscheid afscheid genomen van PSV, dat hij inruilt voor Paris Saint-Germain. Het talent, dat komend seizoen op huurbasis bij RB Leipzig speelt, sprak in het bijzonder zijn dank uit naar Ruud van Nistelrooij.

"In het bijzonder wil ik spreken over de trainer Ruud van Nistelrooij. Dankzij hem kwam mijn grote droom uit: spelen op een WK met Oranje. Hij haalde het beste in mij naar boven", spreekt Simons zijn dank uit richting Van Nistelrooij.

De trainer vertrok plotseling in de week voor de laatste speelronde, waarin PSV dankzij goals van Simons bij AZ won en als tweede eindigde. Verschillende spelers zouden achter de rug van Van Nistelrooij om naar de leiding zijn gestapt om kritiek op hem te uiten.

Simons is louter positief over Van Nistelrooij en de fans van de club. "Het is zonder twijfel het jaar geweest waarin ik het meeste heb genoten van het profvoetballer zijn. Vanaf de eerste dag heb ik jullie liefde van dichtbij gevoeld."

In zijn debuutseizoen won Simons bij PSV de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. "Dat waren magische momenten die we niet zullen vergeten", zegt hij. "Als ik dit zo zeg, raakt het mij heel erg, omdat ik mij nog nooit ergens zo snel heb thuis gevoeld."

Xavi Simons in het tenue van zijn nieuwe club. Foto: RB Leipzig

Simons verklaart keuze voor RB Leipzig

Ondanks het memorabele seizoen in het Philips Stadion verkiest de middenvelder een nieuw avontuur boven een langer verblijf bij PSV. Simons tekenende een contract tot 2027 bij PSG, dat hem in het komende seizoen uitleent aan RB Leipzig.

"De Bundesliga is een van de sterkste competities in Europa en RB Leipzig is een van de sterkste clubs in de Bundesliga", zegt Simons. "Daarom is dit voor mij de juiste stap. Bij deze club krijgen jonge spelers de kans om beter te worden en succesvol te zijn."

"Ik kom bij een club die regelmatig Champions League-voetbal speelt. De ploeg heeft de perfecte mix van veel jonge en ervaren spelers en de hele club heeft honger naar succes. Ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Bij RB Leipzig komt Simons binnen als topscorer van de Eredivisie. Die titel deelde hij in het afgelopen seizoen met FC Utrecht-spits Tasos Douvikas (negentien doelpunten). Na één seizoen in Duitsland keert hij terug bij Paris Saint-Germain.

