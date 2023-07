Mario Engels keert bij Heracles terug in Eredivisie na kort Japans avontuur

Mario Engels keert bij Heracles Almelo terug op de Nederlandse velden. De aanvaller komt transfervrij over van het Japanse Tokyo Verdy en tekent bij de promovendus een contract tot medio 2025.

Engels had al enige tijd contact met Heracles, dat afgelopen seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie werd. "In de laatste maanden werd dat contact intensiever", zegt de 29-jarige Duitser op de site van Heracles. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren op de Nederlandse velden."

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma zegt dat de "veelzijdige" Engels de ploeg meer opties in de voorhoede geeft. "Daarnaast beschikt hij over de nodige ervaring die van toevoeging kan zijn binnen onze selectie."

Engels is afkomstig uit de opleidingen van SV Allner-Bödingen en 1.FC Köln. Via FSV Frankfurt en Slask Wroclaw kwam hij in 2017 terecht bij Roda JC. Na een seizoen in de Eredivisie eindigde de spits in het seizoen 2018/2019 met 24 goals in 34 duels als tweede op de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.