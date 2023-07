Geëmotioneerde Van de Beek helpt United met doelpunt aan oefenzege

Delen via E-mail

Donny van de Beek heeft Manchester United woensdag aan een oefenzege geholpen. De middenvelder maakte na een maandenlange afwezigheid zijn rentree en ook meteen het enige doelpunt tegen Olympique Lyonnais.

Van de Beek werd in het oefenduel in de Schotse hoofdstad Edinburgh na rust in gebracht door Erik ten Hag en vond al na een paar minuten het net. De oud-Ajacied werkte een voorzet van Daniel Gore met een volley binnen.