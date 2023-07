AZ incasseert weer miljoenen: revelatie Kerkez gaat naar Bournemouth

Delen via E-mail

Milos Kerkez heeft donderdag zijn transfer van AZ naar Bournemouth afgerond. De Premier League-club betaalt naar verluidt 18 miljoen euro voor de negentienjarige Hongaarse linksback.

Het is voor AZ al de tweede afgeronde transfer van deze week. Woensdag maakte Tijjani Reijnders een droomtransfer naar AC Milan . De Alkmaarders ontvingen zo'n 20 miljoen euro voor de 24-jarige middenvelder.

Kerkez is met zijn overstap verantwoordelijk voor een van de lucratiefste uitgaande transfers van AZ ooit. Vincent Janssen is sinds 2016 de recordverkoop van de club, met zijn transfer van 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Reijnders en Kerkez staan op de tweede en derde plek.

Kerkez maakte sinds zijn komst in januari 2022 een sterke indruk bij AZ. Het talent speelde 57 duels voor de Alkmaarders en kwam daarin tot vijf goals en acht assists. Met zijn goede prestaties verdiende Kerkez een plek in de selectie van Hongarije.

"Ik vind het heel erg jammer dat ik deze mooie club ga verlaten", zegt Kerkez. "Helemaal omdat mijn carrière hier begon te groeien. Mijn tijd hier is onvergetelijk. AZ en de fans zitten voor altijd in mijn hart."

De achtvoudig international kon ook naar het geïnteresseerde Lazio, maar zijn voorkeur ging uit naar Bournemouth. Die club eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Premier League.

"Milos heeft zich in korte tijd ontzettend goed ontwikkeld", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ. "Zijn tomeloze energie en drive waren prettig om in de groep te hebben. Na zo'n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren."