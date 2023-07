Mendy tekent vlak na vrijspraak in verkrachtingszaak contract in Frankrijk

Delen via E-mail

Benjamin Mendy heeft kort na zijn vrijspraak in een verkrachtingszaak al een nieuwe club gevonden. De Franse linksback gaat in zijn thuisland aan de slag bij Ligue 1-club FC Lorient.

De 29-jarige Mendy werd vijf dagen geleden nog vrijgesproken van twee aanklachten. Vijf maanden eerder had de rechter de voormalige verdediger van Manchester City vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting en een van aanranding.

Mede door de rechtszaak besloot City het contract van Mendy niet te verlengen. De tienvoudig international was sinds medio 2017 actief bij de Engelse grootmacht. Hij won met City onder meer vier landstitels.

Diverse voetballers spraken onlangs hun steun uit aan Mendy. Onder anderen Memphis Depay brak op sociale media een lans voor de Fransman. "Hij is overal van vrijgesproken. Wie gaat deze broeder helpen?", schreef de Oranje-international. "Wie wordt verantwoordelijk voor de schade aan zijn naam? Hoe krijgt hij zijn carrière terug?"

Mendy heeft voor twee jaar getekend bij Lorient, dat afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Ligue 1. De verdediger speelde eerder in Frankrijk voor Le Havre, Olympique Marseille en AS Monaco.