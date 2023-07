Bayern München wint met liefst 27-0 bij start van seizoensvoorbereiding

Delen via E-mail

Bayern München is de voorbereiding op het nieuwe seizoen dinsdagavond begonnen met een monsterzege. 'Der Rekordmeister' was met liefst 27-0 te sterk voor amateurclub FC Rottach-Egern.

Bij rust was het mede dankzij een doelpunt van oud-Ajacied Noussair Mazraoui al 18-0. In de tweede helft scoorde ook Ryan Gravenberch. Marcel Sabitzer, Jamal Musiala en Mathys Tel scoorden alle drie vijf keer. Vier jaar geleden werd Rottach-Egern al eens met 23-0 verslagen.

Afgelopen seizoen werd Bayern op de laatste speeldag kampioen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel, die in maart de ontslagen Julian Nagelsmann opvolgde, stootte Borussia Dortmund van de eerste plek.

Bayern oefent in de komende periode op Aziatische bodem tegen onder meer Manchester City en Liverpool. Het seizoen begint voor de recordkampioen op 12 augustus officieel, wanneer RB Leipzig de tegenstander is in de strijd om de Duitse supercup.