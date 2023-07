FC Barcelona haalt Romeu terug: middenvelder kan borst opnieuw natmaken

Delen via E-mail

FC Barcelona heeft zich woensdag versterkt met Oriol Romeu, die overkomt van Girona. De 31-jarige verdedigende middenvelder keert daarmee na twaalf jaar terug bij de Catalanen, die geen mededelingen doen over de transfersom.

Romeu doorliep tussen 2004 en 2008 het laatste deel van zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar doorbreken in de hoofdmacht zat er aan het begin van het vorige decennium niet in. De middenvelder reikte niet verder dan twee officiële duels in het team van toenmalig trainer Josep Guardiola.