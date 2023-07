Ajax Vrouwen ziet keeper en international Lize Kop na vele prijzen vertrekken

Delen via E-mail

Ajax Vrouwen moet op zoek naar een nieuwe keeper. Oranje-international Lize Kop heeft besloten de landskampioen na succesvolle jaren te verruilen voor een nieuwe uitdaging.

Kop behoorde sinds het seizoen 2016/2017 tot de selectie van Ajax. De keeper groeide gaandeweg uit tot basisspeler, al moest ze in de afgelopen jaren door blessureleed een flink aantal wedstrijden missen.

Op de erelijst van de 25-jarige Kop staan onder meer drie landstitels, vier KNVB-bekers en één Eredivisie Cup. De in 2014 gewonnen KNVB-beker is de enige prijs van Ajax Vrouwen waarbij Kop niet tot de selectie behoorde.

In haar tijd bij Ajax groeide Kop uit tot international van Oranje. Ze debuteerde in 2019 en heeft zeven interlands op haar naam staan. Ze behoort tot de selectie die zich inmiddels in Nieuw-Zeeland voorbereidt op het WK. Ze moet op het WK normaal gesproken Daphne van Domselaar voor zich dulden.