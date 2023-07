Messi maakt vrijdag debuut voor Inter Miami en ziet na Busquets ook Alba tekenen

Delen via E-mail

Lionel Messi gaat vrijdag zijn debuut maken voor Inter Miami in een wedstrijd tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Dinsdag werd ook bekendgemaakt dat de Argentijnse wereldkampioen bij de MLS-club naast Sergio Busquets ook herenigd zal worden met oud-ploeggenoot Jordi Alba.

Messi maakt vrijdag zijn opwachting in de Leagues Cup, een competitie tussen Amerikaanse en Mexicaanse clubs. De Argentijn kwam vorige maand transfervrij over van Paris Saint-Germain en werd maandag op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de fans van Inter Miami, waar David Beckham mede-eigenaar is. Dinsdag werkte Messi zijn eerste training af onder coach Gerardo Martino.