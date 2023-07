Vitesse haalt Room na zes jaar terug en ziet Dijks naar Fortuna Sittard vertrekken

Vitesse heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Na Kacper Kozlowski legden de Arnhemmers dinsdag ook Eloy Room en Said Hamulic vast. Daartegenover staat het vertrek van Mitchell Dijks naar Fortuna Sittard.

Said Hamulic is Bosnisch international.

De 22-jarige Hamulic wordt gehuurd van Toulouse. In het contract van de spits is ook een optie tot koop opgenomen. Afgelopen seizoen speelde hij negen wedstrijden, waarin hij geen enkele keer scoorde.

Hamulic is Bosnisch international, maar groeide op in Nederland. De in Leiderdorp geboren aanvaller speelde in zijn jonge jaren bij Alphense Boys, Go Ahead Eagles en Quick Boys. Hij maakte in 2021 zijn profdebuut bij het Litouwse DFK Dainava Alytus.