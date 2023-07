De Ligt krijgt met Kim Min-jae nieuwe partner in centrum Bayern-verdediging

Matthijs de Ligt heeft dinsdag met Kim Min-jae een nieuwe partner in de verdediging van Bayern München gekregen. De Zuid-Koreaan komt voor (naar verluidt) 50 miljoen euro over van Napoli en tekent voor vijf jaar in de Allianz Arena.

De 26-jarige Kim kwam vorig jaar zomer van Fenerbahçe naar Napoli. De verdediger, die door zijn ruige speelstijl 'Het Monster' wordt genoemd, werd al snel een vaste waarde en leverde een grote bijdrage aan het eerste landskampioenschap sinds 1990.

"Bij Bayern München voetballen is een droom van elke speler", zegt Kim. "Voor mij is het een nieuw begin. En hoewel ik al het nodige heb meegemaakt, denk ik dat ik me bij mijn nieuwe club verder kan ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: zoveel mogelijk spelen en zoveel mogelijk winnen."

Kim gaat bij Bayern naar verwachting een centraal verdedigingsduo vormen met De Ligt. De 23-jarige Nederlander staat sinds vorig jaar onder contract bij 'Der Rekordmeister' en kroonde zich in zijn eerste seizoen na een zinderende seizoensontknoping tot kampioen.

Met de transfersom van naar verluidt 50 miljoen euro is Kim de op twee na duurste aankoop van Bayern ooit, na Lucas Hernandez (80 miljoen euro) en De Ligt (67 miljoen euro).

